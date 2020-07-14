衛斯布魯克確診哈登也傳染疫 NBA複賽蒙陰影

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（法新社奧蘭多13日電） NBA各隊到奧蘭多為複賽準備之際，聯盟今天表示，有兩名球員確診。外媒報導，火箭雙MVP衛斯布魯克、哈登染疫，衛斯布魯克稍早已推文證實。

美國職籃NBA的聲明中提到，聯盟在佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界（Disney World）為複賽規畫的隔離園區，自7日以來陸續為322名球員做了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢，其中有2人的檢測報告為陽性。

兩名染疫球員已經離開迪士尼世界園區，在自家或獨立的住所隔離。

稍早，休士頓火箭2016年-2017年球季的年度最有價值球員（MVP）衛斯布魯克（Russell Westbrook）在推特（Twitter）上證實自己確診的消息。

英國媒體SPORTbible網站報導，根據Elite Media Group消息，火箭2017年-2018年球季的年度MVP哈登（James Harden），新型冠狀病毒篩檢結果呈陽性反應。

根據法新社報導，火箭有幾名球員未前往奧蘭多，包括衛斯布魯克、哈登和穆鐵（Luc Mbah a Moute），但球隊沒有說明理由。

若哈登染疫一事獲得證實，昔日在奧克拉荷馬並肩作戰的「雷霆三少」杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯布魯克、哈登都成為這次疫情得受害者。

聯盟表示，自1日起，NBA派員到各隊主場所在地做篩檢，期間共有19名球員的檢測結果呈陽性反應。

那些確診球員必須留在主場所在地，等到康復後才能結束居家隔離，併到奧蘭多的NBA園區。

NBA因為疫情在北美大爆發，自3月停賽至今。

聯盟重啟球季，把剩餘的例行賽、尚未開打的季後賽都挪到奧蘭多，一處NBA準備的隔離園區進行。

© 2020 AFP