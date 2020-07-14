195億政府合約未利益迴避 加拿大總理公開道歉

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（法新社渥太華13日電） 加拿大慈善組織WE Charity取得9億加幣的政府合約，隨後被踢爆與總理杜魯道家族關係密切，曾支付鉅額酬金給他家人。杜魯道今天為沒有迴避討論合約一事公開道歉。

杜魯道政府於6月25日宣布簽訂高達9億加幣（約新台幣195億元）的「加拿大學生服務補助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）計畫，原意是要補貼因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情難以找到暑期工作的學生。

昨天，加國反對黨保守黨（Conservative Party）要求杜魯道出席下議院（House of Commons）財政委員會宣誓作證，說明合約一事。

WE Charity已坦承曾支付近30萬加幣邀請杜魯道的母親、妻子與兄弟演講；杜魯道自己則承認，WE Charity取得這份合約的相關洽談，他也有參與。

這是杜魯道3年多以來，面臨第3次有關利益衝突的調查；而這項合約在宣布約一周後，WE Charity退出計畫。

杜魯道今天在記者會中表示：「我犯了錯誤，因為家族過往關係，在討論合約時沒有立即抽身；我真的感到抱歉。」

杜魯道說，他知道母親瑪格麗特（Margaret）為WE Charity倡導有關心理健康議題，但他並不知道其中細節。

他表示：「母親從各組織團體收取多少報酬，我並不知道，但我應該要知道的，對此我深感遺憾。」（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP