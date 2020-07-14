IMF估中東今年GDP跌至50年最低水準

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（法新社杜拜13日電） 國際貨幣基金（IMF）今天再度大幅下修中東和非洲北部地區的經濟成長預測，砍至50年來最低水準，主要由於預期區域經濟將受到2019 冠狀病毒疾病疫情和油價低落的「雙重震撼」打擊。

國際貨幣基金今天發布的最新區域經濟展望，將中東和北非地區今年預估經濟成長率由4月預期的-3.3%調降至-5.7%。根據世界銀行（World Bank）的資料，這會是中東和北非地區50年來最嚴重經濟萎縮。

國際貨幣基金的中東和中亞部主任艾祖爾（Jihad Azour）告訴法新社：「這個區域面臨非常特殊的危機，雙重衝擊影響區域國家的經濟在防疫封鎖期間正常運作。」

中東國家為了對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，採取了一些最嚴格的封鎖和防疫措施，造成國內經濟活動大部分癱瘓。

此外，由於全球經濟受到防疫限制措施影響，造成原油需求看跌，油價應聲如自由落體下墜深跌約2/3，目前價格已漲回部分，來到每桶約40美元。

艾祖爾表示，中東和北非地區的原油出口國預估將損失約2700億美元（約新台幣7兆9500億元）的能源收入，「這減少非常多」。

國際貨幣基金指出，經濟困境將造成中東和北非地區的貧窮和失業情況惡化，進而引發社會動亂，還會導致政府財政赤字和負債大幅攀升。

國際貨幣基金預估，波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）成員國以能源產業為基礎的經濟大受打擊，這些國家今年經濟萎縮幅度將高達7.1%，比4月預估的水準還惡化4.4個百分點。

國際貨幣基金還預估，中東和北非地區因衝突撕裂的國家，今年經濟萎縮幅度將達13%。

© 2020 AFP