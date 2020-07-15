亞美尼亞與亞塞拜然發生邊界衝突 至少12人死亡

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（法新社巴庫14日電） 儘管國際社會呼籲克制，南高加索地區國家亞美尼亞與亞塞拜然的邊界衝突仍進入第3天，今天雙方衝突至少造成11名官兵、1位平民喪命。

亞美尼亞與亞塞拜然都是前蘇聯國家，兩國近日發生多年來最激烈的衝突，引起各界擔憂。若雙方爆發全面戰爭可能產生更廣泛影響，會讓區域強權俄羅斯與土耳其相互對抗。

亞塞拜然當局指出，今天的衝突造成7名官兵、1位平民死亡，其中包含1名少將、1名上校。亞美尼亞也公布這波衝突以來的首批死亡通報，共4名軍人喪命。

兩國在北部邊界地區的衝突從7月12日展開，迄今雙方已有16名人員死亡。

亞美尼亞與亞塞拜然曾於1990年代發生戰爭，這場戰爭造成大約3萬人喪命，期間亞塞拜然西南部的納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh）地區被亞美尼亞族的分離主義者掌控，往後兩國間的緊張關係持續數十年至今。

近幾天的衝突發生在兩國接壤北部邊界地區，距離納哥諾卡拉巴克有數百公里遠，但仍引來各大強權關注，美國、歐盟和俄羅斯都呼籲兩國立即停火。

土耳其是亞塞拜然的盟友，為了爭奪當地的影響力長期跟俄國處於競爭關係，土耳其在這次衝突聲援亞塞拜然的巴庫（Baku）當局。

© 2020 AFP