勞工悲歌 亞洲成衣廠被控假借疫情瓦解工會

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（法新社曼谷15日電） 從印度工廠到柬埔寨倉庫，全球品牌成衣製造業的工人說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成成衣需求崩盤，資方卻藉此為掩護毀壞工會。

疫情造成的嚴重影響，讓中國、孟加拉、印度、柬埔寨及緬甸等地的制衣業有價值數十億美元的訂單遭到取消。這造成亞洲一些極貧窮的國家有數十萬勞工失去工作。

但是勞工指稱金融風暴讓僱主有了機會，把矛頭轉向令他們頭痛的工廠，在那裡工會要求要有更高的工資以及更好的工作條件。

印度有20%的大型成衣製造業聚集南部的卡納塔卡省（Karnataka），當地工會領袖巴德馬（Padma）每天盤着腿坐在歐洲服裝公司（Euro Clothing Company II）工廠外，抗議工廠從6月初關閉。

這家工廠的1200多員工都遭到裁員，其中有900人是工會成員。

現年49歲的巴德馬說：「過去10年，我在這裡流汗辛苦工作，賺取每天348盧比（約新台幣135元）薪資。」她負責檢查供應給瑞典服裝巨擘海恩斯莫里斯公司（H&M）的褲子、夾克和T恤。

她工廠的母公司戈爾卡達斯公司（Gokaldas）是印度卡納塔卡省歷史最悠久的製造商，經營20多家工廠。

巴德馬說，她的工廠是公司唯一有工會的工廠。

她告訴法新社：「他們很早就想擺脫工會，現在就以2019冠狀病毒疾病為藉口。」巴德馬宣稱，工人未獲通知就遭到「非法解僱」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP