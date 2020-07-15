參議員初選敗北 美前司法部長塞申斯東山再起難

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（法新社14日電） 美國前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）今天在他過去阿拉巴馬州選區的共和黨內聯邦參議員初選敗給總統川普力挺的新秀，回鍋參議員不成，政壇東山再起路戛然而止。

這場難堪的敗仗幾乎宣告了塞申斯政治生涯結束。2015年他宣布支持川普，戴上川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的競選帽，還在造勢舞台上擁抱這位看來沒什麼希望的候選人，是第一位表態挺川的參議員，而後也成為川普的重要盟友。

之後塞申斯入閣成為司法部長，2018年底卻被川普解職，從此為他所唾棄。

今天這場共和黨初選第2輪投票已有91%選區計票完成，根據目前結果，阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）前足球教練特本維爾（Tommy Tuberville）以6成1得票率領先，「紐約時報」（New York Times）、有線電視新聞網（CNN）等美國媒體都已宣布特本維爾勝出。

在川普對疫情、對種族不公示威的處理普遍引發民怨的情況下，「深紅」（共和黨鐵票區）南部州這場選戰，被視為考驗川普對核心支持者影響力之戰。

塞申斯與特本維爾都自稱川普的死忠擁護者，但塞申斯雖忠於保守派教條與川普主義信條，2017年卻在針對俄羅斯干預美國大選的「通俄案」調查宣布迴避，永遠沒得到川普原諒。

看到阿拉巴馬人狂熱支持，川普乾脆直接插手選戰。最近幾周他把塞申斯稱為司法部長的「災難」、在華府人緣不佳，另一方面，他卻盛讚特本維爾讓人耳目一新。

川普今晚的推文寫道，「特本維爾大勝塞申斯」、「會是阿拉巴馬優秀民眾的偉大參議員」。

65歲的特本維爾現在將挺進11月大選，挑戰現任參議員瓊斯（Doug Jones）。（譯者：鄭詩韻/核稿：張佑之）

© 2020 AFP