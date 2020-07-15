德國衛星科技小公司實力匹敵業界巨擘

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（法新社法蘭克福15日電） 比起航太業巨擘「空中巴士防衛與太空」公司（Airbus Defence and Space）或法義聯手的泰雷斯艾倫尼亞太空公司，德國衛星科技企業OHB像只小蝦米，但實力毫不遜色。

OHB最近一次漂亮出擊是在7月初與歐洲太空總署（ESA）簽約，在歐洲聯盟發展觀測地球的「哥白尼」（Copernicus）計畫中爭取到很吃重的業務。

在此計畫下的6個新衛星任務中，OHB打造的軌道飛行器將在未來數十年間持續監測人類活動產生的二氧化碳排放量，目標是提供所需資料給決策者們，協助找到減排溫室氣體的方法。

OHB執行長馬柯．福克斯（Marco Fuchs）接受法新社訪問時說：「有些太空任務主要與科學相關。而在OHB，我們喜歡能在日常生活中幫助人類的計畫。」

在這次歐洲太空總署合約中，泰雷斯艾倫尼亞太空公司（Thales Alenia Space）或許取得了佔比最大的業務，但馬柯．福克斯表示，OHB「佔據有利位置」，能在「長期觀測地球環境、氣候及安全方面」發揮作用。

德國的航太產業約佔「哥白尼計畫2.0版」（Copernicus 2.0）業務的30%，相當於8億歐元（約新台幣270億元）。德國充滿雄心壯志要大力發展航太產業，因此這個領域近月來相當活躍。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）去年10 月表態支持業界建議在德國境內建立太空任務發射中心的提案，帶來更多希望。

OHB在「哥白尼」計畫取得的成功，部分來自先前在歐洲太空總署「伽利略」（Galileo）計畫中獲得的好評。「伽利略」是歐洲的高精度衛星導航計畫，足以與美國的全球衛星定位系統（GPS）抗衡。

OHB總部位於德國不來梅（Bremen），共有2800名員工，在「伽利略」計畫網絡中製造約20顆衛星。2010 年，OHB從空巴的子公司阿斯特里姆（Astrium）眼前搶下這筆生意，就此躋身頂級衛星製造商之列。

這家公司最初以修船為主業，1982年被富商克麗斯塔・福克斯（Christa Fuchs）收購，後來她的丈夫、航太工程師曼佛瑞德・福克斯（Manfred Fuchs）加入經營，把公司帶往全然不同的方向，2000年起才交由其子馬柯打理。

福克斯家族目前握有70%公司股權，其餘股份在股市交易，總值達7.4億歐元。

今年肆虐全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）雖也迫使OHB放棄分發股息給股東，也停發員工績效獎金或調薪，但仍持續發展新計畫，包括研發可把小型衛星送上軌道的自家火箭。

作為德國優秀中小企業的產業骨幹典型代表，OHB還曾拒絕與法國及義大利企業合並的計畫。

同時，OHB放眼其他領域，例如馬柯認為「歐盟應在電信領域嘗試新事物」，而這點或許正好與歐盟當前宏圖不謀而合。

© 2020 AFP