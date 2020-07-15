新冠病毒肆虐全球確診逾1334萬例 超過57.8萬人不治

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（法新社巴黎15日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日11時（台灣15日晚間7時），全球至少57萬8746人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例至少1334萬6550例。

疫情去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，其中至少723萬8600人被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

美國是疫情最嚴重國家，累計13萬6466人病故、343萬1574人確診，至少104萬9098人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（7萬4133人喪生、192萬6824人染疫）、英國（4萬4968人喪生、29萬1373人染疫）、墨西哥（3萬6327人喪生、31萬1486人染疫）及義大利（3萬4984人喪生、24萬3344人染疫）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3611例確診、4634人不治，目前有7萬8693人已康復。

從區域來看，歐洲累計20萬3507死、287萬3277例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計14萬9392死、349萬1037例確診；美國和加拿大累計14萬5300死、353萬9951例確診。

亞洲累計4萬5452死、185萬6267例確診；中東地區累計2萬1220死、94萬9542例確診；非洲累計1萬3735死、62萬4406例確診；大洋洲累計140死、1萬2074例確診。

© 2020 AFP