民調落後他急了 川普記者會變數落拜登大會

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（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普先從宣布有關中國和香港的事項開始，但沒多久就話鋒一轉，這才讓人知道召開記者會的真正原因：數落競選對手拜登（Joe Biden）。

川普今天站在白宮玫瑰花園（White House Rose Garden）的總統講台上，滔滔不絕地批評他的民主黨對手，一場記者會儼然成了造勢大會。

這名共和黨籍的億萬富翁花了近一小時語無倫次地自說自話，在投票日倒數110天民調還落後拜登的他，抓住機會大吐苦水。

川普數落拜登的長串罪狀，指責這個對手漸漸變成「激進左派」，還說若讓拜登當上總統，美國將大難臨頭。

他指責拜登「討好」中國、想「扼殺」美國能源業，還說拜登的政策會「摧毀」經濟；川普還又一次扯到拜登之子韓特（Hunter Biden），一句「韓特在哪兒啊」，暗指韓特在烏克蘭一家被控賄賂的公司擔任董事之事。

他攻擊拜登之餘不忘自吹自擂，用盡溢美之詞，大談他自認的政績。

像是在美墨邊界築牆，被他說成有助壓低美國的2019冠狀病毒疾病病例數；儘管美國目前仍是疫情最慘重的國家，他仍宣稱美國政府的行動挽救了「數百萬條」人命。

儘管極盡吹噓之能事，川普最後還是留了時間給媒體提問，但從提問清楚可見，記者們根本沒被川普那套說服。

第一名發問的記者就講得直接：「您自認屈居劣勢嗎？您覺得自己快輸了嗎？」

川普答得簡單，「不，我不覺得」，然後不忘炮轟多份全國性民調「造假」，「我認為我們的民調數字真的很棒」。

儘管他承認很多選民「不想談這個...我完全理解」，但「我認為現在情況更樂觀，或許比2016年更樂觀」。

「我覺得我們機會很大。」（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP