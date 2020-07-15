注射莫德納實驗性疫苗 受試者全產生抗體

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（法新社華盛頓14日電） 根據今天刊出的研究報告，美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實驗性疫苗，在受試45 人身上全都出現抗體反應。

莫德納5月在官網透過新聞稿發布第一階段試驗的「初步結果」，顯示疫苗在8名患者身上產生免疫反應。而最新結果發表在今天的「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

莫德納將45名受試者分成3組，每組15人，每組疫苗注射劑量依序為25微克、100微克與250微克，並於28 天後注射第2劑。

施打第1輪疫苗後，接受較高劑量的患者體內抗體也較多；注射第2輪之後，受試者體內抗體數量不但高於多數染疫患者，還會自行產生抗體。

超過半數的受試者出現輕、中度副作用，包括疲勞、發冷、頭痛、全身酸痛與注射部位疼痛，不過，沒有嚴重到必須取消試驗。

有3名受試者沒有注射第2劑，其中一人隸屬最低劑量的25微克組，雙腿都有皮疹；另外兩人分別為25微克組與250微克組，都因出現新型冠狀病毒癥狀而錯過注射機會，但之後的篩檢結果都呈陰性。

沒有參與研究的英國卡地夫大學（Cardiff University）傳染病專家傅利曼（Andrew Freedman）說，研究結果顯示，這款疫苗「可讓身體產生抗體，並隨着劑量增加而增加」。

他又說，重要的是，在實驗室條件下，「身體產生的抗體可以中和病毒」。

他說：「在有了其他疫苗後，逾半受試者所出現的副作用相當常見；不過，接受最高劑量的3名受試者出現的不良反應也較重，可能代表劑量太高了。」

莫德納這款疫苗是使用遺傳物質的新類別疫苗，是以核糖核酸（RNA）的形式，將病毒棘蛋白資訊編碼到人體內部，誘發身體免疫反應。

棘蛋白是病毒入侵人體細胞的一部分，不過，棘蛋白本身相對無害。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP