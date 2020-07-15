澳洲2男子在車內玩寶可夢 違反居家防疫令挨罰

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（法新社墨爾本15日電） 澳洲墨爾本疫情升溫，自上周重新實施封城措施以來，警方已開出超過500張違反居家防疫令的罰單，受罰的包括2名在車子里玩寶可夢遊戲的男子，還有堅持在肯德基用餐的民眾。

位於維多利亞州的墨爾本是澳洲第二大城，人口約為500萬。法新社今天報導，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例數攀升後，墨爾本上周再度實施居家防疫令，居民只能外出上班、上學、就醫、運動，以及出門買生活必需品。

在打擊違規者的行動中，維多利亞警方短短6天內就開出超過500張違反居家令的罰單，罰單累計金額高達90萬2000澳幣（約新台幣1860萬元）。

違規民眾包括2名被發現在停好的車子里玩寶可夢（Pokemon Go）的男子，一群宣稱在朋友家「給手機充電」的人，還有一名坐在速食連鎖餐廳肯德基用餐、不肯離去的男子。

幾天前才有一群民眾因在家開派對被罰2萬6000澳幣。他們的違規行為因肯德基一筆異常大量的食物訂單而被發現。

維多利亞警方表示：「持續有民眾開派對及群聚在一起，這是我們特別擔憂的事。」

墨爾本社區感染的病例數急遽上升，自封城措施實施以來，累計約有1500起確診病例，包括公共住宅區、療養院及學校等地都出現感染群。

儘管澳洲其他各州已關閉與維多利亞州的邊界，不過在毗鄰的新南威爾斯州，第一大城雪梨卻還是出現34 人確診的群聚感染。這個感染群與一家熱門酒吧有關。

新南威爾斯州官員今天指出，這起群聚感染最有可能的源頭是從墨爾本來的旅客。

澳洲目前累計確診人數破萬，其中111人病故。許多州及地區最近幾周已回到常態，沒有新增病例或新增的確診人數很少。

© 2020 AFP