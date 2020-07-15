疫苗研發捎喜訊刺激措施料加碼 亞股多收紅

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（法新社香港15日電） 2019冠狀病毒疾病疫苗研發有進展，加上美國新一輪刺激經濟措施等正面消息，帶動亞洲股市今天多收高，但多地傳出重新實施防疫封鎖措施及美中緊張升溫，都使得亞股漲勢有限。

疫苗研發傳出好消息帶動美股走高，投資人接棒推升亞股。美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）表示，本月底將展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗人體試驗的最後階段。莫德納據報已成功完成第一階段的臨床試驗。

輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech之前也宣布，兩家公司共同研發的兩款治療2019冠狀病毒疾病疫苗已經獲得美國「快速審」（Fast Track）資格。

此外，美國將擴大刺激經濟措施也對股市帶來提振。原本對擴大振興方案持反對立場的美國共和黨高層據報將重新考慮，這些方案包括額外給付失業補助。

美國和世界其他國家政府及央行承諾祭出的數兆美元資金，已成為帶動全球股市從3月低點反彈的主要動力。

市場分析師預期這些資金可能帶動股市進一步上揚， AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，即使企業財報表現疲弱，也不致改變這個趨勢。

東京、雪梨、新加坡和威靈頓股市收盤漲幅逾1%，首爾、雅加達和曼谷股市也都是收高。

香港股市則是近乎持平作收，疫苗進展的利多消息不敵美中緊張和香港新增病例的疑慮；上海綜合股價指數則是收跌逾1%。

© 2020 AFP