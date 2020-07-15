美國自由派大法官金斯柏格 因疑似感染再入院

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（法新社華盛頓14日電） 美國最高法院發言人表示，87歲的自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）今早因疑似遭到感染，住院接受治療。

最高法院聲明表示，金斯柏格先是因發燒和發冷前往華府醫院，今天轉到巴爾的摩「約翰霍普金斯醫院」（Johns Hopkins Hospital）接受內視鏡手術，清理去年8月置入的膽管支架。

聲明表示，金斯柏格「正在安養，將留院數日，接受靜脈注射抗生素治療」。

最高法院共有9名大法官，其中4人屬自由派，金斯柏格是其中之一。各界都非常關注她的健康，因為大法官出現任一空缺，都可能讓總統川普有機會再任命一人，導致最高法院更加保守，可能改變美國數十年來的法律及社會政策。川普目前已任命兩名大法官。

美國大法官為終身任期制，有成員逝世或自願退休才能任命新人，雖然金斯柏格年事已高，卻仍堅守立場，她很清楚，她一旦卸任，美國司法樣貌很有可能跟着改變。

金斯柏格等4名自由派大法官與中間派的首席大法官羅勃茲（John Roberts）曾聯手阻止實施已久的墮胎權遭廢止，也曾防止總統擴張行政權力，以及避免宗教進一步涉入公眾生活。

川普在白宮記者會被問到關於金斯柏格入院的消息時說：「願她平安。她向來給了我一些不錯的裁定。」

金斯柏格在美國民主黨支持者中享有超高人氣，被視為巾幗英雄，且無意中成了社群媒體上的指標型人物，人們昵稱她為「聲名狼藉的金斯柏格」（The Notorious RBG），這個稱呼仿照於1997年遭殺害的饒舌歌手「聲名狼藉先生」（The Notorious B.I.G）。

© 2020 AFP