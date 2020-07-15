馬爾地夫重開邊境迎國際旅客 不怕疫情加劇

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（法新社馬爾地夫瑪萊15日綜合外電報導）印度洋島國馬爾地夫2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的確診病例不斷增加，仍決定在今天重新開放多處觀光勝地，迎來3個多月來的第一個國際航班。

法新社報導，卡達航空（Qatar Airways）今天載着104名旅客從卡達首都杜哈（Doha）飛抵馬爾地夫首都瑪萊（Male）的國際機場，受到大型水柱噴灑的特別洗禮。

馬爾地夫經濟部長伊斯梅爾（Fayyaz Ismail）迎接下機旅客時說：「我們的安全措施越牢靠，就越有機會被譽為安全的目的地…我不認為我們會須要再次封鎖邊境。」

這些旅客入境馬爾地夫時無須提供采檢結果為陰性的證明，觀光部表示，若旅客出現發燒或咳嗽癥狀，當局會提供免費采檢；旅客離開馬爾地夫時也可接受免費采檢。

馬爾地夫主要收入來自觀光業，這座熱帶群島樂園深受新婚夫妻及名人喜愛。馬爾地夫的159處觀光勝地中，有33處表示會從今天起重新開放，但其中一些目前尚未受理預約。

瑪萊的國際機場營運方發表聲明說，卡達航空、斯里蘭卡航空（SriLankan Airlines）、阿聯酋航空（Emirates Airlines）及阿提哈德航空（Etihad Airways PJSC）目前都已排定7月飛往馬爾地夫的航班。（譯者：廖禹揚/核稿：張佑之）

© 2020 AFP