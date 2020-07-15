160隻海龜衝上孟加拉海岸獲救　多數被塑膠垃圾纏住受傷

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（法新科克斯巴紮爾15日電） 孟加拉的環境部門官員和環保人士今天指出，約有160隻欖�P龜近日被衝上科克斯巴紮爾（Cox's Bazar）的沙灘，所幸獲救，但其中許多欖�P龜遭塑膠垃圾纏住而受傷。

許多欖�P龜（Olive Ridley turtles）從上周末開始漂到孟加拉科克斯巴紮爾的海岸，且伴隨着大量塑膠瓶、漁網、浮標及其他碎屑。

倖存的欖�P龜雖被人放回到孟加拉灣（Bay of Bengal），但有一些又返回當地長達120公里的海灘。另外，約有30隻欖�P龜死亡並被埋在沙中。

當地環境部門副主任胡達（Nazmul Huda）表示：「這是我們第一次在海灘看到如此大規模的海龜死亡、受傷海龜被衝上岸。這是前所未見的。」

胡達指出：「大約有160隻海龜獲救…但放回海里後，其中一些海龜又返回海灘。我想它們脆弱到不能待在海中。」

估計有50噸、長達10公里的大量垃圾漂流在當地海岸，許多海龜因為被這些垃圾困住而受傷。

當地保育人士薩葉姆（Asaduzzaman Sayem）指出：「部分海龜失去了鰭足或頭。」（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP