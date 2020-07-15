Google看好印度電商市場 斥資45億美元入股Jio

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（法新社孟買15日電） 為搶佔印度龐大電商市場商機，科技巨擘Google將以45億美元（約新台幣1330億元）入股印度企業龍頭信實集團旗下數位事業；雙方也將合作開發入門款智慧型手機。

印度首富穆克什．安巴尼（Mukesh Ambani）的信實工業（Reliance Industries）從石油及能源產業跨足電信網路業，安巴尼今天在年度股東大會上告訴股東，「我們非常歡迎在印度和國際上都家喻戶曉的Google，且已簽署具拘束力的合夥及投資協議」，Google在信實工業旗下Jio Platforms持股將佔7.7%。

安巴尼企圖與美國大型企業亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）競逐正在成長的印度線上零售業版圖，臉書（Facebook）、英特爾（Intel）等業界主要廠商今年已向Jio Platforms注資約150億美元。

此外，信實工業與Google也將合作開發使用安卓作業系統的入門款智慧型手機，目標為印度13億人口提供快速上網管道。

Google執行長皮查伊（Sunder Pichai）透過預錄影片在會中表示：「數以百萬計的印度人可藉由便宜的智慧型手機及數據上網，而Jio在其中扮演重要角色。我們的目標是讓十億印度人能夠上網。」（譯者：廖禹揚/核稿：劉學源）

© 2020 AFP