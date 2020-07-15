NASA毅力號探測車30日前進火星

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（法新社華盛頓14日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）將於7月30日發射最先進火星探測車「毅力號」（Perseverance），前進35億年前曾為河流三角洲的區塊，探尋古微生物的遺跡。

這個休旅車大小的探測器將追隨4個「前輩」的足跡前進火星，展開耗時6個月的跨星球旅程。如果它能毫髮無傷地降落，就將開始搜集並儲存岩石和土壤樣本，以供將來的任務取回，且於2031年帶回地球。

「毅力號」4個前輩也都是美國制，第一個在1990年代晚期發射，這些探測車加上衛星和表面探測器所作的調查，翻轉了我們對火星的了解：這顆紅色星球過去並非這麼寒冷、貧瘠，反倒曾有孕育我們所知生命的成分，那就是水、有機化合物以及合宜的氣候。

科學家將檢視毅力號取得的樣本，研究已成化石的細菌等微生物，試着確定地球的這個鄰居是否曾有外星生命居住。

NASA因疫情關係已有好幾個月采居家辦公，但這項耗資27億美元任務的發射時程不受影響。

美國是讓機器人成功降落火星的唯一國家，除了4個不會移動的着陸器，還有「探險者號」（Pathfinder ）、「精神號」（Spirit）、「機會號」（Opportunity）和「好奇號」（Curiosity）4個探測車。

© 2020 AFP