奈及利亞研發廉價快篩 開創非洲抗疫先河

(法新社奈及利亞埃德16日電) 奈及利亞實驗室「非洲傳染病基因組學卓越中心」一直站在對抗伊波拉病毒(Ebola)及拉薩熱(Lassa fever)等致命疾病的最前線,如今它正致力於對抗新型冠狀病毒疫情。

法新社報導,「非洲傳染病基因組學卓越中心」(African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases,ACEGID)是由哈皮教授(Christian Happi)負責營運。

今年52歲的哈皮為ACEGID主任,他在喀麥隆長大,是哈佛大學(Harvard University)訓練出來的分子生物學家,他堅信要把年輕非洲科學家推向科學研究頂端。

哈皮2016年在世界銀行、奈及利亞及外國慈善家資助下成立ACEGID,地點位於奈及利亞西南部小鎮埃德(Ede)的救世主大學(Redeemer's University)老舊建築物內。

哈皮已藉由設計出低成本快篩檢測,得以篩檢出高傳染性2019冠狀病毒疾病(COVID-19),在抗疫上豎立標竿。

哈皮團隊研發的快篩檢測,已獲美國食品暨藥物管理局(FDA)認證,目前正接受審核,以便在奈及利亞及全非洲使用。

哈皮表示:「只要非洲無法做出知識貢獻,非洲將會一直受人指使。我想要研發出簡單、不昂貴且符合非洲及我們環境的解決方案。」

奈及利亞官方通報染疫死亡總數約800例、確診總數逾3萬例,但實際染疫程度可能更廣泛,因為在人口眾多且稠密地區,幾乎無法維持社交距離。

