奈及利亞研發廉價快篩 開創非洲抗疫先河

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（法新社奈及利亞埃德16日電） 奈及利亞實驗室「非洲傳染病基因組學卓越中心」一直站在對抗伊波拉病毒（Ebola）及拉薩熱（Lassa fever）等致命疾病的最前線，如今它正致力於對抗新型冠狀病毒疫情。

法新社報導，「非洲傳染病基因組學卓越中心」（African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases，ACEGID）是由哈皮教授（Christian Happi）負責營運。

今年52歲的哈皮為ACEGID主任，他在喀麥隆長大，是哈佛大學（Harvard University）訓練出來的分子生物學家，他堅信要把年輕非洲科學家推向科學研究頂端。

哈皮2016年在世界銀行、奈及利亞及外國慈善家資助下成立ACEGID，地點位於奈及利亞西南部小鎮埃德（Ede）的救世主大學（Redeemer's University）老舊建築物內。

哈皮已藉由設計出低成本快篩檢測，得以篩檢出高傳染性2019冠狀病毒疾病（COVID-19），在抗疫上豎立標竿。

哈皮團隊研發的快篩檢測，已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）認證，目前正接受審核，以便在奈及利亞及全非洲使用。

哈皮表示：「只要非洲無法做出知識貢獻，非洲將會一直受人指使。我想要研發出簡單、不昂貴且符合非洲及我們環境的解決方案。」

奈及利亞官方通報染疫死亡總數約800例、確診總數逾3萬例，但實際染疫程度可能更廣泛，因為在人口眾多且稠密地區，幾乎無法維持社交距離。

© 2020 AFP