居然賺防疫黑心錢 孟加拉醫院老闆無良

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（法新社達卡16日電） 孟加拉警方今天表示，一名醫療院所負責人被控旗下兩家醫院，發給病患數千份虛假病毒篩檢陰性檢測報告，已於昨天被捕，當時他身穿罩袍布卡打算逃往印度。

涉嫌發給患者假證明，甚至未經檢測即聲稱患者沒感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的夏德（Mohammad Shahed），經過警方9天追捕後落網。

過去幾天，已有10多人涉及此詐騙案被當局逮捕，現年42歲的夏德就是其中之一。

專家警告，由於醫院核發的證明真實性受質疑，這些假文件使得人口1億6800萬的孟加拉，原已嚴峻疫情更加惡化。

孟加拉警方「快速行動營」（Rapid Action Battalion）發言人畢拉（Ashique Billah）上校表示：「他打算逃往印度時，在邊境河岸被捕，當時他身穿布卡（burqa）。」

「他的醫院執行1萬500件冠狀病毒檢測，當中4200件屬實，其餘6300件檢測報告，根本沒進行檢測。」

夏德也被控收取證明文件與治療費用，即使他已與政府達成協議，承諾他在首都達卡的醫院提供免費照護。

孟加拉移民權益組織OKUP的伊斯蘭（Shakirul Islam）表示，這些被控的詐騙可能非常不利於打算出國的移工，而他們的海外彙款對於孟加拉經濟至關重要。

孟加拉央行指出，估計約1200萬移工去年彙回的金額將近190億美元（約新台幣5600億元）。

根據世界實時統計數據Worldometer網站，截至目前孟加拉已通報累計確診19萬3950例，以及累計死亡2457例。

不過醫療專家表示，因檢測做得實在太少，實際染疫數據可能更高。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP