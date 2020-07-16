澳洲砸14億美元培訓 活絡受疫情衝擊就業市場

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（法新社雪梨16日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創澳洲經濟，失業率更達20多年新高，澳洲政府今天宣布將投注20億澳幣（約新台幣412億元），重新訓練受到疫情影響的勞工，提升就業機會。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，新投入的經費將提供超過30萬個培訓名額，幫助畢業生及剛失業的勞工，有機會進入前景較好的職場。

他表示，對許多澳洲民眾而言，可能會對當前產業與現有工作環境感到苦惱，也會發現很難有新的工作機會，政府希望確保他們有機會找到其他產業的工作，得以繼續生活。

根據澳洲政府統計數據，澳洲6月失業率從7.1%升至7.4%。在澳洲經濟因疫情陷入衰退之際，這是澳洲自1998年以來，最高的失業率。

自澳洲3月實施封城措施以來，澳洲政府已花費數十億經費支撐經濟，包括提供薪資補貼給受疫情衝擊最為嚴重的企業，並增加對領取社會福利者的協助。

莫里森表示，澳洲經濟正在「反彈」（fighting back），全國大部分地區最近幾周已鬆綁。

不過，位於維多利亞州的澳洲第二大城墨爾本近來疫情升溫，為澳洲經濟復蘇蒙上陰影。墨爾本上周再度實施封城，預估將造成60億澳幣的經濟損失。

維多利亞州今天新增317人確診，刷新單日新增病例紀錄，另新增2人病故。莫里森坦言，維多利亞州新增確診人數又創新高確實是「一大挫折」，他預期7月失業率會因此受到影響。

澳洲目前總確診人數逼近1萬1000人，其中113人不治。

© 2020 AFP