疫情棘手 秘魯二度撤換衛生部長

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（法新社利馬15日電） 秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）今天任命新的衛生部長，作為內閣改組的一環。這是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，秘魯第2次更換衛生部長。

秘魯政府的疫情危機處理備受抨擊，當地目前已累計33萬3000人確診，是拉丁美洲疫情第2嚴重的國家，且超過1萬2000人病故，染疫不治人數高居拉美第3。

畢斯卡拉找馬澤蒂（Pilar Mazzetti）回鍋接任衛生部長，撤換掉薩莫拉（Victor Zamora）。批評薩莫拉的人認為，秘魯真實的死亡人數恐超過3萬人。

馬澤蒂是知名的神經內科醫生，且在2001年至2006年時任總統托雷多（Alejandro Toledo）任內當過衛生部長，另在故總統賈西亞（Alan Garcia）2006年至2011年第2任時當過內政部長。

薩莫拉是於3月21日從西諾斯楚薩（Elizabeth Hinostroza）手裡接下衛生部長一職，當時秘魯為防止疫情擴散已實施全國封城1周。

畢斯卡拉另以卡特里亞諾（Pedro Cateriano）接任總理一職。

© 2020 AFP