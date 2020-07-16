白宮國安顧問：愈來愈多國家驚覺華為恐構成威脅

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（法新社巴黎15日電） 白宮國家安全顧問歐布萊恩今天表示，有愈來愈多國家體認到，使用中國科技大廠華為的行動技術設備可能帶來隱私威脅，也可能排除華為參與國內5G網路建設。

倫敦當局昨天才宣布要排除華為參與英國5G網路建設，而歐布萊恩（Robert O'Brien）也在13日抵達巴黎，與法國、德國、義大利、荷蘭與英國官員展開為期3天的協商行程。

歐布萊恩與各國官員會商後表示，歐洲已警覺到中國帶來的威脅。

他指出，在西方國家忙着對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）之際，中國近幾周來對香港與印度採取了激進行動。

儘管美國數個月來不斷施壓，歐洲其他國家也只是有限度地限制使用華為5G設備，有些國家更拒絕這麼做，部分原因是擔心惹惱中國這個經濟強權。

歐布萊恩說，試想像中國這樣的國家，一旦掌握了全球各地的一切，他們會如何干預各國選舉。

他重申握有「強有力證據」，顯示華為與中國共產黨之間有着關聯，「我們已將相關證據分享給夥伴國家」。

歐布萊恩說：「我不想說出我們最近能提供的一些科技資訊。」當記者詢問這些資訊是否與英國這次的決定有關，歐布萊恩答道：「我認為是這樣。」

他說：「我們關切的是，5G設備很難分得出『核心』與『周邊』的差別界線，而英國已在進行界定工作，如今英國決定，必須將華為徹底排除在外。」

澳洲、紐西蘭和印度等其他國家，也已對華為採取強硬作法；而法國、義大利則宣布在建設5G網路時，對相關設備嚴格設限。

歐布萊恩說：「我不認為法國與義大利會使用很多華為設備來建設5G網路。」

他表示：「我們還得看看其他國家的態度…我們能提供交換的東西不多，因為我們不打算將美國電信設備賣給其他國家…但我們所做所為得到的回報，就是知道可以信賴我們的夥伴，彼此可以交換情報與技術。」（譯者：紀錦玲）

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