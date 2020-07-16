美中對峙加劇 分析家：削弱香港競爭優勢

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（法新社香港16日電） 分析家警告，北京強推嚴厲「港區國安法」和美國總統川普取消香港特殊待遇，不但削弱香港競爭優勢，且可能會把這個金融中心變成僅只是另一中國城市。

半自治的香港過去一年陷入危機，威脅香港作為可靠世界級商業中心的地位。

在2019年結束時，因為美中貿易緊張升級和幾個月來大規模且經常演成暴力的支持民主示威活動，讓香港深陷衰退。

北京在上個月底以扭轉情勢的港區國安法，讓香港蒙上陰影，港區國安法是為了終結香港民眾不滿中國日益專制統治的示威抗議。

為了回應港區國安法，川普14日宣布，終止香港優惠待遇。

川普還簽署法律，將制裁負責鎮壓異議人士的中國和香港官員。

倫敦大學亞非學院中國研究所（SOAS China Institute）所長曾銳生（Steve Tsang）告訴法新社：「結果證明，（美國的做法）範圍比我預期的要廣泛，也比較沒有針對性，看起來香港將會和中國大陸同樣受害。」

雖然新限制措施的確切影響需要時間才能看得出來，但華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的佛里蘭德（Julia Friedlander）說，最新措施「豎立貿易壁壘，切斷香港與美國深度整合的金融聯繫。」

© 2020 AFP