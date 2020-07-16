美國單日確診再創新高 新增6萬7632人感染

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（法新社洛杉磯15日電） 美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，各地的新增感染與死亡病例今天持續增加，根據約翰霍普金斯大學，過去24小時全美各地新增6萬7632例感染。

德州衛生服務局（Texas Department of State Health Services）通報確診新增1萬791例、死亡增加110例，在推特稱單日確診與病故都「創下新高」。

奧克拉荷馬州新增1075例確診，創下單日新高；奧克拉荷馬州州長史提特（Kevin Stitt）今天宣布，他的新型冠狀病毒篩檢呈陽性反應。

阿拉巴馬州的死亡病例新增47例，也創下單日最高。其他州的疫情也迅速蔓延，主要是佛羅里達州，自出現疫情以來，確診病例累計達近30萬2000例。

加州最近幾周的病例也攀升，促使官員再度祭出封鎖措施。加州今天通報新增1萬1125例確診、140例死亡，單日新增幅度皆為該州第2。

洛杉磯郡公共衛生局局長費瑞（Barbara Ferrer）說：「洛杉磯郡的疫情進入令人擔憂且危險的階段。」她宣布今天新增44例不治、2758例確診。

她又說：「這些令人擔憂的趨勢，反映我們3周前的行為。」她又說，洛杉磯的住院率創下自疫情爆發以來最高。

費瑞說，洛杉磯郡目前有2193人染疫住院。她又說：「年輕人住院增加的速率比以往還快。」

最新研究模型顯示，美國的病死例下月預料將攀升至超過15萬。自美國爆發疫情以來，死亡病例累計超過13萬6400例，共有超過350萬人感染。（譯者：張曉雯/ 核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP