美國破天荒頭一遭 恐怖主義起訴黑幫頭目

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（法新社華盛頓15日電） 美國司法部今天宣布，將首度以恐怖主義相關罪名，起訴惡名昭彰的暴力幫派MS-13中一名要角。

據維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）的聯邦法院公布的起訴書，MS-13一名頭目狄亞士（Armando Eliu Melgar Diaz）涉嫌指揮幫派在美國東岸的行動、教唆數起謀殺、主事毒品交易，同時接受底下20個幫中地方分支「孝敬」。

美國司法部以「陰謀實質奧援恐怖份子」、「密謀跨國恐怖行動」，以及「資助毒品恐怖主義」等罪名起訴狄亞士，但未說明為何首度選擇動用恐怖主義罪對付黑幫，只提到薩爾瓦多政府將MS-13列為恐怖組織。

司法部成立了專門調查MS-13的任務小組，組長杜然（John Durham）在聲明裡說：「MS-13是個跨國的暴力犯罪組織，犯行無法無天。」

「唯一能打擊MS-13的方法是把他們視為一個整體，主攻他們的領導階層，統整跨部會採取一致作法，合力對抗這個共同敵人。」

起訴書還提到，狄亞士2003非法入境美國，主要居住於維吉尼亞州，2016年被遣返薩爾瓦多，之後他就成為MS-13在美東地區活動的主要策畫協調人。

© 2020 AFP