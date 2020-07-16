英國國會：俄國干預脫歐選舉報告幾天內公布

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（法新社倫敦16日電） 英國國會情報和安全委員會（ISC）今天表示，關於俄羅斯被控干預英國脫離歐洲聯盟（Brexit）選舉的報告將於幾天內公布。各界對此報告期待已久。

英國去年12月舉行大選，以致所有國會委員會解散，使得這份去年就已完成的50頁報告發表日期延後。

英國首相強生（Boris Johnson）上周任命了ISC新委員。ISC負責監督情報機構，新委員今天首度召開會議。

ISC指出：「本委員會今晨一致同意，將於7月22日晚間下議院夏季休會期開始前，公布前委員會準備的俄國報告。」

ISC於2017年11月啟動這項調查，因為關切俄國試圖影響2016年美國總統大選，並且憂心俄國干預同年舉行的脫歐公投。

時任英國首相梅伊（Theresa May）指控，俄國「散布假消息」，以「在西方國家間製造不和，並且破壞我們的制度」。

2018年，前俄國雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他女兒尤莉雅（Yulia Skripal），在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）遭人下毒，這起事件更增添ISC的關切。

英國政府及西方盟邦認為是俄國政府策畫這起事件。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）

© 2020 AFP