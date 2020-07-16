蘋果推自家Podcast 地方新聞功能同步登場

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（法新社舊金山15日電） 蘋果公司（Apple Inc.）今天首度推出自家的News Podcast，搶攻Podcast市場的野心一覽無遺，即使Podcast市場競爭已進入白熱化。

蘋果公司如今將推出全新的音頻功能，讓讀者能在Apple News應用程式上「收聽」新聞內容，合作對象包含君子雜誌（Esquire）、運動畫刊（Sports Illustrated）、時代雜誌（Time）、連線雜誌（Wired），以及華爾街日報（The Wall Street Journal），所有語音內容皆由專業配音員親自操刀。

Apple News總編輯克恩（Lauren Kern）告訴法新社：「Apple News在新聞工作方面表現卓越，我們也很開心能以全新方式，透過Apple News+音頻故事及每日新聞快報等服務，讓新聞變得更生動有趣。」

蘋果公司表示，已開始針對美國若乾地區提供「地方新聞精選」服務，內容更加貼近當地熱門話題。

克恩表示：「我們新的地方新聞精選着重於當地的人事物及發生的趣聞。」

Apple News在美國、加拿大、英國及澳洲等地已擁有超過1.25億月活躍用戶。（實習編譯：李昕頤/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP