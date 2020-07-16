走出新冠疫情衝擊 中國Q2經濟成長3.2%負轉正

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（法新社北京16日電） 中國今年首季受新冠疫情嚴重衝擊，經濟成長出現負數，但隨嚴格封城防疫讓疫情受控趨緩、商業審慎陸續恢復正常，今天公布的第2季經濟成長則出現打破預期的正成長。

今天公布Q2經濟成長數字前，已有連串數據顯示世界第二大經濟體的中國，已慢慢從疫情中爬起，也讓其它準備從一場恐釀世界大蕭條的疫情危機中重回正軌的國家看到希望。

中國國務院新聞辦公室今天舉行「2020年上半年國民經濟運行情況」記者會。中國國家統計局發言人劉愛華指出，中國上半年GDP總值人民幣45兆6614億元，按可比價格計算，年減1.6%。分季度看，第一季較去年同期下降6.8%，第二季成長3.2%。

關於上半年就業狀況，劉愛華表示，中國上半年城鎮新增就業人員564萬人，完成全年目標任務的62.7%。6月，全國城鎮調查失業率為5.7%，比5月下降0.2個百分點；其中25至59歲群體人口調查失業率為5.2%，低於全國城鎮調查失業率0.5個百分點，比5月下降0.2個百分點。

31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，比5月下降0.1 個百分點。

© 2020 AFP