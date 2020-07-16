金與正炸兩韓聯絡辦公室挨告 南韓檢方展開調查

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（法新社首爾16日電） 北韓領導人金正恩胞妹金與正6月下令炸毀兩韓聯絡辦公室，南韓一名律師據此控告她涉嫌使用炸藥毀損南韓公共財產；南韓檢方今天表示已就此案對金與正展開史無前例的調查。

此舉可能會觸怒擁有核武的北韓。北韓近幾個月一再譴責南韓，甚至直接對南韓總統文在寅人身攻擊。

律師李炅在（Lee Kyung-jae）8日具狀控告金與正及北韓人民軍總參謀長樸正天（Park Jong Chon）毀損南韓公共財產，首爾中央地方檢察廳發言人告訴法新社，檢方已受理此案並展開調查。

身兼哥哥金正恩親信之一的金與正6月公開表示，位於兩韓邊境、「毫無用處的」兩韓聯絡辦公室，很快就會完全崩塌，平壤當局在幾天後果真炸毀聯絡辦公室。

李炅在於訴狀中主張，現已遭毀壞的聯絡辦公室雖位於北韓境內，但是由南韓政府出資修復的南韓資產；金與正「利用爆裂物摧毀」南韓「為公眾利益服務的類似外交使館建築」。

他強調，根據南韓刑法，利用爆裂物破壞財產或擾亂治安，可處死刑或7年以上徒刑。

雖然南韓政府在實際上幾乎不可能對金與正或樸正天開罰，但李炅在告訴韓聯社，他希望藉此「讓北韓人民知道他們領導人的偽善」。

南韓法院上周也做出一項判決，要求金正恩賠償在韓戰期間被北韓抓走、關押數十年的戰囚，可能成為南北分裂的朝鮮半島上一項影響深遠的法律判例。

金正恩與美國總統川普去年會面，討論北韓實施非核化以交換美國制裁鬆綁的問題，談判破裂後，兩韓關係也因此趨於緊張；北韓炸毀聯絡辦公室前，曾就脫北者利用氣球或瓶中信在兩韓邊境散布反北韓傳單的行為，對南韓發表一連串尖刻的譴責。（譯者：廖禹揚/核稿：陳政一）

© 2020 AFP