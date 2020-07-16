開放觀眾腳步近 德甲德乙收到衛生防疫指南

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林15日電） 德國甲級、乙級足球聯賽36支隊伍今天收到如何協助觀眾安全與免於新型冠狀病毒感染的衛生防疫指南，距球迷重返球場看球又近一步。

德甲3月因應疫情停賽，5月中采閉門方式複賽後，已於6月底消化完2019-20賽季最後9輪賽事。

隨着各隊仍因不開放觀眾進場而蒙受數以百萬計歐元的比賽日收入，德國足球聯盟（DFL）已從旁協助各隊如何打造安全看球環境，爭取政府放行觀眾入場。

德國足球聯盟在聲明裡說：「相關指南將作為基本指導方針，教導各隊如何提出考量各面向的衛生方案。」

每一隊所提用於恢復觀眾進場的衛生方案，都須經所在地的衛生當局核准。

德國足球聯盟協助各隊的指南已提交到德國聯邦政府的衛生部評估。德國衛生部表示，高規格的避免傳染保護措施，是恢復觀眾入場的基本要求。

德國目前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診約20萬例，病故人數約9071人。

據報導，包括冠軍拜仁慕尼黑以及像多特蒙德、RB萊比錫等幾支德甲勁旅，已在積極研擬衛生方案，以便能開放一定數量的球迷進場。

多特蒙德已在測試能量進場球迷體溫的設備系統。

© 2020 AFP