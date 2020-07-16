食物碳足跡：像巴西人大啖牛排 地球要多5個才夠

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（法新社巴黎16日電） 今天公布的報告指出，如果每個人都和巴西人與美國人一樣吃牛排和乳製品，我們還需要多5個地球才能餵飽這個世界。這是首次有報告比較20國集團（G20）食物消耗造成的碳排放。

地球前幾大經濟體只有印度與印尼人均「食物碳足跡」夠低，低到足以達成巴黎協定（Paris Agreemen）明定的地球升溫低於攝氏1.5度目標。

在中國，經濟成長帶動肉品與進口食物消費，平均飲食碳足跡若放在全球規模，會超過攝氏1.5度門檻近2倍。

為地球77億人口生產食物製造的碳排佔全球1/4，而這些碳排約有4成來自牲畜的生產以及食物的浪費，其餘則來自稻米的生產、肥料的使用、土地用途轉換，以及為容納商業作物而砍伐森林。

世界自然基金會（WWF）全球食物領袖、同時也是報告主要執筆人洛肯（Brent Loken）告訴法新社：「現在，有一小部分國家的人們吃掉太多錯誤的食物，代價卻要地球其他地方的人來承擔。」

他說，相對少數的富裕國家這些飲食不平衡的狀況，「不利氣候、健康以及經濟」。

這份報告是由總部在挪威奧斯陸的非營利組織EAT發布。EAT領導針對飲食、健康和氣候變遷關聯的同儕評估研究，也評價20國集團的全國飲食指南，預測如果遵照指南會製造多少碳足跡。

有趣的是，這份全國飲食指南排名也大致反映了實際的食物消耗。

阿根廷是飲食超出氣候門檻的第一名，超出近5倍，之後依序為加拿大、巴西、美國、俄羅斯與澳洲。

而在光譜另一端的，也就是飲食方針對氣候最友善的國家，則依序是印尼、印度、南韓、中國與日本。

倫敦大學食物政策中心（Centre for Food Policy）主任霍克斯（Corina Hawkes）表示：「這份報告是首次針對各國全國方針造成的碳排進行比較與追蹤。」

報告作者還說，地球食物怎麼取得對疾病也有影響，包括新型冠狀病毒等病毒的爆發。

洛肯表示：「現在的疫情凸顯我們食物系統有多殘破。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP