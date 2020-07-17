亞股多小幅收高 市場仍持謹慎態度

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（法新社香港17日電） 亞洲股市在經過前一個交易日出現賣壓挫跌後，今天多小幅收高，但令人失望的經濟數據動搖市場對經濟復蘇的樂觀預期心理。這股樂觀心理帶動過去幾個月來的市場漲勢。

近幾周來，投資人看到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情全球新增感染病例攀升，但把焦點放在政府祭出的數兆美元振興措施 ，以及防疫封鎖措施逐步放寬。

但部分先前疫情似乎已經得到控制的地區，像是香港、日本和澳洲，因為感染病例攀升又再度實施防疫封鎖措施，導致市場信心受到打擊。

中國昨天出爐的數據顯示，經濟成長雖優於預期，但重要的零售銷售數據低於預估，顯示對重新帶動經濟成長至關重要的消費者，還是不願意出門消費。

美國同日公布的6月零售銷售雖持續攀升，但增幅低於5月。美國上周初次申請失業救濟人數來到130萬人的歷史新高水準，和前一周相比變動不大。經濟學家憂心，隨着加州、德州等大州恢復實施防疫封鎖措施下，這個數字還會再攀升。

CMC Markets的麥卡錫（Michael McCarthy）說：「過去24小時的數據，令人對後疫情經濟能迅速復蘇感到嚴重懷疑。這些數據顯示第二波疫情對經濟帶來的挑戰。」

香港股市今天收盤上漲0.5%，上海綜合股價指數小幅收高0.1%。

雪梨股市收漲0.4%，首爾股市收高0.8%，台北、曼谷和威靈頓股市也收高。

日本股市今天在東京單日新增感染病例創新高下收低，日經指數收跌0.3%。馬尼拉、新加坡和雅加達股市也都收低。（譯者：劉淑琴／核稿：陳政一）

© 2020 AFP