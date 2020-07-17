勞勃狄尼洛等好萊塢大咖 齊聲呼籲戴口罩

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（法新社紐約16日電） 美國疫情再度升高之際，勞勃狄尼洛、摩根費里曼及知名女導演凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）等好萊塢大咖聯手發聲，呼籲民眾戴口罩，遏止疫情進一步擴大。

美國是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數最多的國家，近來疫情復飆。先前對於口罩能否有效抵禦病毒，各方說法不一，許多美國人不願戴口罩；如今戴口罩已成為美國的政治性議題。

美國總統川普（Donald Trump）過去一直不願戴口罩，甚至疫情燒進白宮後，依舊如此。不過他最近終於屈服於壓力之下，11日首度在公共場合戴口罩。

法新社報導，川普先前不願戴口罩，但同時間，白宮防疫專家則建議民眾前往公共場所時配戴口罩，以避免傳染。

許多好萊塢大咖也加入呼籲戴口罩的行列。金獎導演凱薩琳畢格羅近日響應「Mask Up America」運動，協助製作8支30秒的電視廣告，由多位影星現身呼籲民眾戴上口罩。

享有「好萊塢最大牌配角」美譽的摩根費里曼（Morgan Freeman）在其中一支廣告中說道：「當你戴上了口罩，就贏得我的尊敬。」

響應這項運動的還有奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、和傑米福克斯（Jamie Foxx）及女星培瑞茲（Rosie Perez）等人。

「Mask Up America」運動由曾經多次抨擊川普的紐約州長古莫（Andrew Cuomo）發起。紐約州已有超過3萬2000人病故。

美國加州、德州、佛羅里達州等地近來疫情升溫。全美目前累計超過350萬人確診，逾13萬7000人病故。

© 2020 AFP