印度染疫人數破百萬大關 南亞恐成下個重災區

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（法新社新德里17日電） 印度政府今天公布，境內新增的2019冠狀病毒疾病染疫人數再創新高，累計突破100萬大關；新增不治患者也創單日新高。人道救援團體警告，人口眾多的南亞地區正在醞釀疫情災難。

印度衛生部今天發布的資料顯示，過去24小時境內新增接近3萬5000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計達100萬3382例；病故人數增加687名，累計達2萬5602例。

印度擁有13億人口和數個人口稠密度在全球數一數二的大城市，如今成為繼美國和巴西後累計染疫人數超過100萬的第三個國家，儘管印度病故人數累計仍遠低於上述兩國。

印度各地方政府原本看好疫情獲得控制，近幾周陸續解除防疫限制措施。如今眼見染疫不治人數以每天超過600人的速度增加，印度地方當局又紛紛恢復封鎖令。

「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，IFRC）昨天表示，印度、巴基斯坦和孟加拉正迅速成為疫情下個重災區。

這個組織說：「儘管過去這段時間，全球關注焦點放在美國和南美洲的疫情危機發展；但同時間南亞正迅速出現人道災難問題。在這個全球1/4人口居住的區域，COVID-19正以令人擔憂的速度擴散中。」（實習編譯：李昕頤/核稿：張正芊）

© 2020 AFP