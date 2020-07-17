史上最接近太陽照片公開 前所未見

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（法新社巴黎16日電） 科學家今天表示，他們拍下有史以來最接近太陽的照片，這是研究對地球可能有深遠影響的太陽風和閃焰的泛歐任務一部分。

歐洲太空總署（ESA）的太陽觀測衛星「太陽軌道號」（Solar Orbiter）今年2月從美國佛羅里達州的卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，上個月首次通過近日點，將接近太陽表面、前所未見的自然現象照片傳送回地球。

歐洲太空總署太陽軌道號專案科學家穆勒（Daniel Muller）說：「第一批傳回來的照片超乎我們期待。」

「我們已經可以看到非常有趣的自然現象，是以前我們無法觀察到的細節。」

「這讓我們有信心，太陽軌道號將能幫助我們解答關於太陽深奧且尚待解決的問題。」

特別的是，科學團隊觀察到數十道微型閃焰，這種微型閃焰被科學家稱作「營火」，之前從未有人捕捉過影像。

比利時皇家天文台（Royal Observatory）太陽科學研究員柏格曼（David Berghmans）說，「營火」比起可從地球上觀察到的太陽閃焰，還要小好幾百萬倍。

不過，柏格曼說，研究團隊觀察到的最小微型閃焰，跨度也達約400公里，「差不多是一個歐洲小國的大小」。

太陽風和閃焰會射出數十億顆高電荷粒子，對地球等行星造成影響。儘管經過數十年研究，科學家仍無法充分了解這個現象。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP