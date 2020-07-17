本澤馬單場2進球 皇馬奪隊史第34座西甲冠軍

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（法新社馬德里16日電） 本澤馬（Karim Benzema）今天1射1罰，讓皇家馬德里2比1擊敗比雅瑞爾，奪下隊史第34次西班牙甲級足球聯賽（La Liga）冠軍。

西甲因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而不開放球迷進場觀賽，皇馬在看台區空無一人的主場迪斯蒂法諾球場（Alfredo di Stefano Stadium），靠本澤馬（Karim Benzema）兩度攻門得手勝出，在積分上領先連兩年稱霸、近20個球季拿下半數共10次西甲冠軍的巴塞隆納（Barcelona）7分之多而提前登基，睽違兩季再度奪冠。

上半場比賽，在皇馬一次進攻中，本澤馬從大禁區外快速推進，在接獲隊友傳球後，於比賽第29分鐘，在小禁區外起腳射門得手，讓皇馬1比0領先。

下半場比賽，皇馬獲罰球機會，操刀的隊友把球做給本澤馬，他不負所託進球，但被判過早進入禁區，必須重罰的皇馬這次直接由本澤馬操刀，他毫不猶豫起右腳勁射，在對方守門員撲救不及的情況下，在比賽第77分鐘為皇馬攻進本場比賽第2球。

在比賽第83分鐘，在隊友吊球後，比雅瑞爾的伊沃拉（Vicente Iborra）在小禁區外直接頭錘，這個進球將落後追近，但最終皇馬仍以2比1獲勝。

西甲因疫情暫停，直到6月11日才複賽，皇馬在疫情下奪得近20季的第7座冠軍，也是隊史第34座西甲冠軍。

在總教練席丹（Zinedine Zidane）帶領下，皇馬複賽後豪取10連勝，這段期間總共只丟4球，且從未在比賽中落後。

席丹說：「對我來說，這是我職業生涯最美好的其中一天。」

© 2020 AFP