杜魯道家族與慈善組織關係爆爭議 調查擴及財長

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（法新社渥太華16日電） 加拿大慈善組織WE Charity取得9億加幣政府合約，隨後遭踢爆與總理杜魯道家族關係密切，曾支付鉅額酬金給其家人。加國倫理監督專員迪昂今天表示，相關調查已擴及財長莫諾。

利益衝突暨倫理監督專員迪昂（Mario Dion）說，他將應反對黨保守黨的要求，對莫諾（Bill Morneau）進行調查。

杜魯道（Justin Trudeau）與莫諾13日分別為未迴避討論合約一事公開道歉。杜魯道政府於6月25日宣布簽訂高達9億加幣（約新台幣195億元）的「加拿大學生服務補助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）計畫，原意是要補貼因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情難以找到暑期工作的學生。

莫諾的2個女兒也與WE Charity有關，其中一人受雇於這個慈善機構。

利益衝突暨倫理監督辦公室推文說：「在多名國會議員要求之下，#利益衝突暨倫理監督專員迪昂將對莫諾展開調查。」

利益衝突暨倫理監督辦公室說，「報告將於調查結束後公布」，還說這種性質的調查平均約須花上7個月。

加拿大在野黨表示，已要求杜魯道到國會委員會宣誓作證，說明WE Charity取得合約一事。

委員會預計今天舉行首次會議，不過杜魯道尚未表態是否將出席。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP