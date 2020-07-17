核武測試恐釀核戰 美科學家籲川普政府勿重啟

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（法新社華盛頓16日電） 美國頂尖科學家稱核武測試將讓核戰的風險提高，呼籲總統川普不要重啟。

美國頂尖科學家今天呼籲總統川普不要重啟核武測試，並稱這類測試將讓核戰的風險提高。

全世界首次原子彈測試發生於1945年，今天屆滿75周年，包括約6名諾貝爾獎得主在內的近70名科學家選在此時發出公開信，質疑川普政府可能計畫讓凍結28年的核試爆重啟。

他們在發佈於期刊「科學」（Science）的公開信中表示，此舉「可能增添另一波核武競賽，以及有意或無意形成的核戰風險」。

他們說：「由於核武對人類和地球的影響都是有害的，科學家一直以來都是反核武，因此我們遵循傳統，要求美國政府停止進行核試的計畫。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）5月底報導，川普政府曾討論進行核武試驗的可能性，以對核武強權俄羅斯和中國示警。

刊登在「科學」上的信中提到，在第二次世界大戰後與俄羅斯的冷戰期間，美國進行了1030次核彈試爆，比其他擁核大國的總和還多。

美國1992年起自行暫停核試驗，並在1996年簽署全面禁止核子試爆條約（CTBT）。

科學家在公開信中寫道：「美國重啟核武測試，不論任何規模、地下或地面上進行，都會讓北韓、印度、巴基斯坦等其他國家有理由恢復測試。」

他們警告，地下核試可能會讓危險的放射性物質散布到水源中，而1963年一項條約所禁止的大氣層核試，恐會讓輻射迅速廣泛散播。

© 2020 AFP