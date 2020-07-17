歐洲警方破獲假鈔集團 巨星凱瑟琳丹妮芙之孫落網

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（法新社巴黎16日電） 歐洲警方破獲一個與黑手黨有關的假鈔印製集團，逮捕44人，包括法國影壇巨星凱瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）的孫子。

了解此案的消息人士表示，凱瑟琳丹妮芙的孫子迪佛唐（Igor Divetain）是在法國被捕的3名犯嫌之一。

根據法國警方打擊假幣中央管理局（OCRFM），歐洲刑警組織（Interpol）協調各國警方進行長達一年的調查後撒網，另有40名犯嫌在義大利被捕、一人在比利時遭逮。

警方也沒收了800萬歐元（約新台幣2.72億元）現金和等值財產。

OCRFM表示，這個犯罪集團與義大利南部卡默拉（Camorra）的黑手黨有關。

他們涉嫌印製假鈔，主要以面額50歐元假鈔為主，總值約1000萬歐元。

OCRFM的貝特宏（Eric Bertrand）告訴法新社說：「幾年來，90%（流通中）的優質假鈔來自義大利。」

凱瑟琳丹妮芙曾有法國「第一美人」之稱，着名的作品有「秋水伊人」（Les Parapluies de Cherbourg）、「青樓怨婦」（Belle de jour）、「八美圖」（8 femmes）、「烈焰青春」（La Tête haute）等。

© 2020 AFP