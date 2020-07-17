脫北者團體散布傳單惹怒平壤 南韓政府撤設立許可

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（法新社首爾17日電） 在平壤譴責脫北者團體發布反北韓傳單，甚至炸毀兩韓聯絡辦公室後，南韓統一部今天因違規散發反北韓傳單，取消脫北者團體「自由北韓運動聯合」和「大泉」的設立許可。

南韓政府此舉恐招致侵害言論自由的批評。

反北韓傳單通常經由熱氣球或是漂流的瓶子發送到北韓，內容主要是批評北韓領導人金正恩侵犯人權的作為及發展核武的野心。

南韓聯合通訊社報導，統一部表示，「自由北韓運動聯合」和「大泉」這2個脫北者團體所行與其設立宗旨不符，不僅危及兩韓邊境地區居民的安全，也加劇朝鮮半島局勢緊張，有損國家利益。

統一部指出，這些團體嚴重妨礙政府統一政策的執行，違背設立許可的相關條件。

不過，吊銷設立許可並不代表這些團體是非法的，只是會讓他們募款更加困難，也無法享有提供給已登記註冊組織的福利。

其中一個脫北者團體的領導人樸相學（Park Sang-hak）告訴法新社：「南韓政府不讓我們享有民主最重要的價值，也就是自由。」

南北韓過去定期會向對方散布傳單，但雙方在南韓總統文在寅與金正恩2018年簽署的板門店宣言中，同意停止這類政治宣傳活動。

然而，平壤上個月強烈抨擊南韓的脫北者團體仍持續發布反北韓傳單，北韓甚至還炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室，以示不滿。

自從去年美國總統川普（Donald Trump）與金正恩的「川金二會」因對北韓非核化議題意見分歧而破局後，兩韓關係也陷入冷凍期。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳政一）

© 2020 AFP