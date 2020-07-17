英美加控竊疫苗研究 俄國駁斥毫無根據

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（法新社倫敦16日電） 英國、美國與加拿大今天指控俄羅斯支持駭客鎖定他們國家的實驗室，以竊取2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗及治療研究資料。俄國隨即駁斥這些指控毫無根據。

英國、美國和加拿大聯合聲明指出，俄羅斯駭客組織APT29「幾乎肯定」與俄羅斯情報單位有關。這個組織也被稱為The Dukes或Cozy Bear。

英國也在另一項聲明中指控「俄羅斯有心人士」企圖在網路散布外流的文件，藉以干預英國去年大選。

俄羅斯新聞社（RIA）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法報導，克里姆林宮駁斥這些指控，並說對方沒有適當的證據支持所言。

英國國家網路安全中心（NCSC）今天發布的諮詢報告指出，APT29「利用各種工具和技術，主要針對政府、外交、智庫、醫療保健及能源目標，以竊取寶貴的智慧財產」。

「2020年至今，APT29鎖定加拿大、美國和英國多個COVID-19疫苗研發相關組織，背後企圖極可能是竊取與研發及測試COVID-19疫苗有關的資料和智慧財產。」

NCSC表示，這項評估也獲得加拿大通訊安全局（CSE）、美國國土安全部（DHS）網路安全暨基礎設施安全局（CISA）和國家安全局（NSA）夥伴的支持。

© 2020 AFP