南方邦聯戰旗涉種族歧視 美軍設施禁用

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（法新社華盛頓17日電） 美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天實質上禁止所有軍事設施使用南方邦聯旗幟。

這種旗幟在軍營和公共區域很常見，但部分人認為帶有種族歧視色彩。

國防部今天對所有美軍官兵布達訊息，列出允許出現在基地、海外戰艦、辦公室、會議廳及任何由軍方運作場所的旗幟清單。

美國南北戰爭時期的南方邦聯戰旗不在清單上。南方邦聯戰旗圖樣為紅底、藍色對角交叉線，線上有13顆白色星星，象徵1861年到1865年南北戰爭時期主張蓄奴的南方13州。

艾斯培在2頁的備忘錄中表示：「我們使用的旗幟必須符合軍方最重視的良好秩序和紀律，以尊嚴與尊重對待所有人民，並拒絕分裂象徵。」

非裔美國男子佛洛伊德（George Floyd）5月底在手無寸鐵的情況下遭白人警察壓頸致死，掀起全美抗議聲浪。這份用字謹慎的聲明並未特別提到南方邦聯旗幟或境內升溫的種族緊張情勢。

聲明看似經過一番斟酌，以避免公開與總統川普起衝突。川普一再加入南方邦聯旗幟論戰，主張使用南方邦聯旗幟的民眾是在行使言論自由。

佛洛伊德死後，美國軍方這個美國境內族裔最多元的機構之一，已就種族歧視問題進行廣泛的內部辯論。

多年來，部分軍人一直喜歡在軍營內使用南方邦聯旗幟，宣稱這是美國憲法奉為圭臬的言論自由。

南方白人經常使用這面旗幟作為南方血統和驕傲的象徵，但對多數非裔美國人來說，這是奴隸制、種族歧視和白人至上主義的有力象徵。

惡名昭彰的白人至上主義仇恨團體「三K黨」（Ku Klux Klan）成員也經常使用南方邦聯旗幟。

川普本周接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，特別提到南方邦聯旗幟。

他說：「我認識一些喜歡南方邦聯旗幟的人，他們想的並非奴隸制；在我看來，這是言論自由，非常簡單。」

艾斯培和美軍參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）都曾對外表示，贊成重新命名目前以南方邦聯將軍為名的美軍基地。但川普予以反對。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP