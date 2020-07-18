美中新冷戰論 專家：不同於美國與蘇聯對峙

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓18日電） 美國與中國關係日復一日趨於緊張，有人開始論及「新冷戰」。但專家們認為，這與當年美國與蘇聯的冷戰有着明顯歷史差異，但也相信美中兩大強權正步入危險境地。

美國總統川普政府在全球愈來愈大動作發起對抗中國的行動，諸如慫恿其他國家拒絕中國提供附加條件的援助和華為技術公司的設備，以及在南海爭議中毫不掩飾地站在北京的對立面。

川普想在今年11月總統大選爭取連任，他把中國當作主要競選議題，但即使他輸給篤定代表民主黨參選的拜登（Joe Biden），美中關係看起來也不太可能明顯改變。

美國哈佛大學（Harvard University）國際關係教授華特（Stephen Walt）說，美中這兩個全球最大經濟體長期在「不相容的戰略願景」上處於競爭關係，其中包括中國稱霸亞洲的野望。

華特表示，在中國眼裡，川普是個「軟弱又容易出錯的領袖」，且可能認為美國因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的「災難性」表現讓中國有了佔上風的機會。

華特指出：「在某些方面，這就像美國與蘇聯之間的『冷戰』，但還不到美蘇對峙那麼危險的程度。一個很大的不同點是，（美中）兩國經濟上仍緊密聯繫，雖然這段關係現在也承受很大壓力。」

「冷戰」是指第二次世界大戰之後，分別代表資本主義及社會主義的美國與蘇聯兩大強權，在不實際交戰的情況下，於各領域長期保持敵對、抗衡及競爭關係。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）向來嚴厲警告各國對北京保持戒備，他近期接受廣播電台訪問時，也沒反對把美中關係比擬為「冷戰」。

蓬佩奧還提到，美國過去跟蘇聯的經濟關係疏離，因此西方國家也應與中國畫清界線，尤其是科技方面。美國政府一向擔心中國以科技之名、行間諜活動之實。

但美國企業研究所（American Enterprise Institute）學者馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）認為，形容美中關係為冷戰是很危險的一件事，「中國的情況完全不同於冷戰」。

她表示：「從正面意義來說，我們交流層面很廣泛；從負面來看，雙方確實有可能發生『熱戰』，且達到美蘇之間不曾有過的程度。」

馬斯特羅說，執意以冷戰角度看待美中關係，會導致彼此做出無效的因應，包括華府誤把北京視為意識形態威脅。

馬斯特羅還指出，中國有很多選項來減輕美方的擔憂，例如撤回部署在南海的武器系統，「但北京當局不會這麼做，因為中國從根本上誤解了驅動美國政策的因素。中國認為美國只是因為自身權勢衰落而做出反應，所以無論北京採取什麼行動，美國都會予以抨擊」。

「因此，中國沒有動力去嘗試節制自己的野心及實現野心的方式，這是個錯誤。中國不這麼做以讓美國放心，有可能會使我們走向戰爭。」

川普目前仍表示，他希望維持美中第一階段貿易協議。在這份今年1月簽署的協議下，中國須擴大採購美國產品。

然而，中國人民大學國際關係教授時殷弘說，雙方心知肚明，中國無法再全面履行協議，他預期美中關係將持續惡化。

時殷弘表示，「過去的冷戰是兩大強權在意識形態和戰略的驅動下，進行非常激烈的對抗和競爭」，而美中的情況，卻是兩大強國有選擇性且迅速地脫鉤彼此。

他還說：「據此定義，可以說中國和美國已經展開了新的冷戰。」（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP