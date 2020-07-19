全球封城數月 希臘邀歌劇名伶古遺跡獻唱

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雅典18日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，各國的防疫封鎖措施連帶使得音樂場館、歌劇院、演奏廳寂靜了數個月，如今，希臘歌劇院邀請歌劇名伶在雅典一處古代遺址現場獻唱。

喬治亞次女高音安妮塔．拉謝維莉許薇莉（Anita Rachvelishvili）今天在19世紀的羅馬阿哥拉（Roman Agora，也譯羅馬市場）這處羅馬帝國遺跡，為一小群觀眾獻唱，演出也透過希臘歌劇院官網直播，讓全球樂迷一同參與這場藝文饗宴。

拉謝維莉許薇莉曾在米蘭史卡拉歌劇院（La Scala ）、巴黎巴士底歌劇院（Bastille Opera）等世界一流歌劇院，演出過比才（Georges Bizet）作品「卡門」（Carmen）女主角。她說：「停擺這麼幾個月之後，這是我第一次高歌。」

她昨天綵排前告訴法新社，藝文在協助全球民眾因應封鎖禁足令上舉足輕重，一解他們好幾個月期間見不到朋友、家人與同事之苦。

她說：「當一切停擺、經濟惡化，我們都須記住，藝術是我們靈魂的糧食。」

跟其他國家相比起來，希臘疫情相對較輕，截至目前僅194人病故。

希臘歌劇院藝術總監庫門塔吉斯（Giorgos Koumendakis）認為，對娛樂圈來說，最重要的莫過於在同時保障觀眾、表演者安全情況下，重啟文化活動。

在羅馬阿哥拉，受邀聽眾包括衛生專業人員、醫院主管以及希臘衛生單位的代表；每個座位間隔一公尺，現場會發放口罩，會場也會隨處設置乾洗手。

© 2020 AFP