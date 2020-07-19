控俄國涉入駭客攻擊疫苗實驗室 英國有信心

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦19日電） 英國外交大臣拉布今天表示，對於英國和盟國指稱俄羅斯聯手駭客攻擊2019冠狀病毒疾病疫苗研發機構的說法，他「深具信心」，並形容俄國行為「過分且應受譴責」。

英國、美國和加拿大16日指控，名為APT29的駭客團體帶頭對數個參與研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗的研究室進行攻擊，且這群駭客「幾乎確定」和俄羅斯情報單位有關，他們的目的是竊取資料和智慧財產。

莫斯科很快予以反駁，稱這些指控「無憑無據」。俄羅斯駐英國大使科林（Andrei Kelin）今天也在英國廣播公司（BBC）節目中表示，指控的內容「沒有道理」。

不過，拉布（Dominic Raab）今天接受英國天空新聞網（Sky News）訪問時重申，英美加三國是依據英國的「國家網路安全中心」（National Cyber Security Centre）和其他兩國各自對應機關所做的判斷，才提出這樣的指控。

拉布表示：「我們絕對有信心說，俄羅斯情報單位涉入對英國和各國組織的研發工作進行網路攻擊，目的若非為了造成破壞，就是為了牟利」。

拉布還說：「在目前全球紛紛團結嘗試對抗COVID-19的時刻，俄羅斯政府卻涉入這樣的活動，我認為不僅過分且應受譴責。」

© 2020 AFP