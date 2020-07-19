新冠肺炎全球確診逾1430萬人 不治破60萬例

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（法新社巴黎19日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），全球至少60萬1822人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾1430萬3420例。

疫情去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，其中至少781萬200人被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

美國是疫情最嚴重國家，累計14萬120人染疫病故、371萬1835例確診，至少112萬2720人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（7萬8772人喪生、207萬4860人染疫）、英國（4萬5273人喪生、29萬4066人染疫）、墨西哥（3萬8888人喪生、33萬8913人染疫）及義大利（3萬5042人喪生、24萬4216人染疫）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3660例確診、463人不治，目前有7萬8775人已康復。

從區域來看，歐洲累計20萬5207死、293萬8771例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計16萬866死、377萬6927例確診；美國和加拿大累計14萬9002死、382萬1830例確診。

亞洲累計4萬8998死、204萬9522例確診；中東地區累計2萬2642死、99萬9405例確診；非洲累計1萬4956死、70萬3572例確診；大洋洲累計151死、1萬3397例確診。（譯者：陳政一）

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