歐洲振興案難搞定 擬增貸款比例降補助款

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（法新社布魯塞爾18日電） 歐洲聯盟各國對7500億歐元（約新台幣25兆元）疫情經濟振興方案陷入僵局，傳歐洲理事會主席米歇爾可能提出妥協案，打算降低補助款，提高「有借有還」的貸款比例。

歐盟17日和18日的兩天磋商，未能說服來自荷蘭、丹麥、瑞典等主張「撙節」國家的強烈反對。27成員國領袖將會於19日中午（台灣時間傍晚6時）在布魯塞爾恢復協商。

一名歐盟官員表示，領袖們明天回到會場時，預料歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）將和主要成員國德國、法國與荷蘭挑燈夜戰開會。

歐洲正處於重大經濟衰退的震蕩中，歐盟領袖設法通過振興方案，讓那些遭受疫情重創，且無力重振經濟的國家，能夠很快拿到歐盟給予的紓困款項。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）堅持，成員國對於紓困對象可保留同意權，也即有效行使否決權。

他說，歐盟有必要監督如西班牙、義大利等債務國的經濟改革，以確保債務國改善因應危機的能力。

在呂特要求下，米歇爾作出妥協方案，包括「緊急暫停」機制，讓歐盟任一成員國可有3天時間，要求與所有會員國共同檢視另一國的支出計畫。

另外，根據法新社所見文件，米歇爾最新版本提案，其中振興方案總額7500億歐元維持不變，但補助款將由5000億降至4500億歐元，而貸款則由2500億增至3000億歐元。

呂特也主張，補助款須經全體會員一致同意才能通過。

雖有新妥協方案，但更多問題擺在眼前，一位歐洲外交官告訴法新社，撙節國家不會滿意補助款數額降至4500億歐元，推促「有借有還」的貸款比例應更高，「他們想要將補助款降至零」。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP