烽火連天與經濟混亂中 敘利亞國會選舉登場

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（法新社大馬士革19日電） 就在大馬士革政府與國際制裁搏鬥、並且設法挽救從叛軍手中收復大半江山後搖搖欲墜的經濟之際，敘利亞人今天將投票選出新國會。

選舉委員會表示，全國各地的政府掌控區今天共開放7400多個投票所，其中不乏曾為反對派重鎮的區域首次參與投票。

這是敘利亞9年前爆發內戰以來的第3次國會選舉，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）所屬社會復興黨（Baath）與其盟友預料可在250席國會拿下大部分席次。

國營敘利亞新聞社（SANA）報導，投票前夕，首都大馬士革今天接連發生2起爆炸，造成1人死亡、1人受傷。

由於大選是在多數民眾擔心生活開銷飆漲之際登場，許多候選人都以處理通貨膨脹以及改善遭戰亂破壞的基礎建設為政見，原定4月舉行，但受武漢肺炎疫情影響兩度延後至今。

31歲的牙醫診所員工烏瑪雅（Umaya）表示：「議員們將得特別努力，來改善公共服務系統。」

敘利亞有數百萬人為逃離戰亂旅居國外，不具投票資格。這場內戰至今奪走38萬多條人命。

世界糧食計畫署（World Food Programme）表示，過去一年敘利亞食物價格飆漲200%以上，目前的價格是戰前的20倍。世界糧食計畫署警告說，原本就有超過8成人口生活貧困的敘利亞，現在將面臨「前所未見的饑餓危機」。

© 2020 AFP