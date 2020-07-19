英控俄協助駭客攻擊疫苗實驗室 俄大使駁斥

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（法新社倫敦19日電） 英國及其盟國近日指控，俄羅斯協助駭客攻擊正在研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的實驗室，俄國駐英國大使科林在預定今天播出的電視專訪當中予以駁斥。

英國、美國和加拿大政府16日表示，這些實驗室遭到的網路攻擊，是名為APT29的駭客組織所為，且「幾乎肯定」與俄羅斯情報單位有關。

但科林（Andrei Kelin）接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時表示，這項指控「不合常理」。他說：「我一點都不相信這件事。這完全沒道理。」

科林還說，他是透過英國媒體報導才知道APT29。「在當今世界，想把任何電腦駭客和任何國家扯上關係，是不可能的。」

去年11月奉派出使英國的科林，也否認倫敦提出的另一項指控、稱「俄羅斯人士」試圖破壞英國去年舉行的國會大選。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）16日表示，不法人士曾於大選期間，在網路散布外泄的英美貿易文件，意圖製造更大對立。

然而，科林在專訪中說：「我看不出用這項議題來干擾（選舉）有何意義。我們完全沒幹預。我們看不到干預有任何意義。...我們將嘗試緩和關係，並建立比目前更友好的關係。」

自從倫敦指控莫斯科在2018年試圖用強烈的軍用神經毒劑毒害前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal），英國和俄羅斯的關係便持續不睦。

莫斯科也曾否認涉入斯克里帕爾一案。科林今天還表示，俄羅斯已準備好放下雙方種種爭議前進。他說：「我們已準備好翻過新頁，我們準備要和英國做生意。」（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2020 AFP