二刀流大谷翔平解封 新季重返投手丘固定周日先發

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（法新社洛杉磯19日電） 日籍「二刀流」棒球好手大谷翔平，術後「解封」，將於26日天使對上運動家的比賽正式重返MLB投手丘，新球季將固定在周日登板先發。

26歲的投、打「二刀流」好手大谷翔平，在美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使兼具投手與指定打擊兩種身分，右投左打的他，2019年接受俗稱「湯米約翰」（Tommy John）手術的手肘尺骨附屬韌帶重建手術後，就僅以打者身分為球隊出賽。

根據聯盟網站發出的貼文，大谷翔平透過翻譯表示，他很期待能回到投手丘，距離上次在大聯盟投球已經快兩年了。

MLB新球季的賽程因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而延宕，且「縮水」成每隊只打60場例行賽的規模，天使首戰將是24日客場挑戰奧克蘭運動家一役，屆時大谷翔平將會上場打擊，而他將在系列賽第3戰登板投球。

大谷翔平說：「我想準備好以一名打者的身分，進到球隊開幕戰的先發名單中，然後希望我們能贏得（系列賽）前兩戰，帶着勢如破竹的氣勢進到第3戰，因為我應該會在那場比賽先發。」

大谷翔平是2018年美國聯盟的年度最佳新人獎得主，當年他在打擊上，繳出打擊率2成85、22支全壘打、61分打點的成績，另有10次盜壘成功；在投球表現上，他先發10場，有4勝2敗、防禦率3.31的成績，並賞給對手63次三振。

在大谷翔平之前，MLB上一個能在大聯盟單季投10場比賽，並揮出20支全壘打的球員，是一個世紀前的傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）。

大谷翔平最近一次投球，是在今天球隊內部的分組對抗賽，他在5局投球中，出現6次三振、4次保送，丟掉1分。

天使計畫如2018年般使用大谷翔平，也就是讓他在周日登板投球，然後在投球日前的周六、後的周一各休兵1天。依照這樣的計畫，大谷翔平本季將以先發投手身分出賽10次，另以指定打擊身分出賽33場。

© 2020 AFP